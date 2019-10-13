TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Şenin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşmede ikili ilişkiler değerlendirilirken Suriye'de devam eden operasyona atıf yapan Şentop, Türkiye'nin terörle mücadeleden taviz vermeyeceğini tekrarladı.