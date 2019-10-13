Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Şenin ile görüştü
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Şenin ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Şenin ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerarası görüşmede ikili ilişkiler değerlendirilirken Suriye'de devam eden operasyona atıf yapan Şentop, Türkiye'nin terörle mücadeleden taviz vermeyeceğini tekrarladı.

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Şenin ile görüştü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:57 Kaynak: AA
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