TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kılıçdaroğlu'na ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik ediyor. - ANKARA