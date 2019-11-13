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TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kılıçdaroğlu'na ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik ediyor.
(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)
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