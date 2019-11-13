Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Şentop'a TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kılıçdaroğlu'na ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik ediyor.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
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