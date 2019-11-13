TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.



Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Şentop, "23 Nisan 2020 tarihi Meclisimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü. Bu münasebetle bir dizi programlar düşünüyoruz. Bu konuda geçen hafta milletvekili arkadaşlarımızdan görüş, önerilerini yazmaları için talepte bulunmuştum. Bu hafta siyasi partilerin grup başkanları ile ziyaret etmek için randevu talep etmiştim. Dün Naci Bostancı ile görüştüm, şimdi de Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda düşüncelerimizi anlattık, hem de kendi değerlendirmelerini aldım" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu ise yüzüncü yıl dönümü vesilesiyle güzel bir çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Kendilerine düşüncelerimi aktardım. Yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla güzel çalışmalar olacak, hem yazılı hem görsel olarak özel bir çaba harcıyorlar. Umarım hep beraber bunların tanığı oluruz. Güzel çalışmalar gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.



İçtüzük veya sisteme yönelik bir değerlendirme olup olmadığına yönelik olarak Şentop, içtüzük veya sisteme yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmadığını söyledi. - ANKARA