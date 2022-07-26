TBMM Başkanı Şentop, CHP'nin Başvurusu Üzerine TBMM Genel Kurulu'nu Olağanüstü Toplantıya Çağırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü ile ilgili genel görüşme açılması amacıyla yaptığı olağanüstü toplantı başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde bir çalışma komisyonumuz kuruldu. Bu çerçevede biz, pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla CHP'nin 120 milletvekilinin imzasıyla yaptığı olağanüstü toplantı dilekçesi siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi saat 15'te toplantıya çağırdı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi ve olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacaklarını açıkladı. Ünal, şunları söyledi:

"CHP MECLİS'İN SİYASİ ETİĞİNE UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR İÇERİSİNDE: TBMM'nin İçtüzüğü ve teamülleri var. TBMM'yi, siyasi partiler olarak çalışmalarımızı sürdürürken siyasi nezaket gereği her hafta diğer parti gruplarını arar gündem ile ilgili bilgilendiririz. Toplantı çağrısında CHP'nin hiçbir grubu bilgilendirmediği ve herhangi bir şekilde kendi ittifakları dahil olmak üzere bilgi vermemesi siyasi parti grupları ve 600 milletvekilinin çalışmasına saygısızlık ve nezaketsizliktir. Üstelik CHP'nin geliştirdiği yeni yöntem var. Çağın tüm imkanlarını ziyadesiyle kullanıyor. Bugün sağlık çalışanları ve sağlık alanında yapılanlarla ilgili yaptığımız düzenlemeler ve şu anda Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ortada. Peki CHP, sağlık konusunda olağanüstü toplantıya çağırırken herhangi bir çözüm amacıyla mı yoksa siyasi şov ve rant elde etmek için mi çağrı yaptı diye baktığımızda Meclis'in maalesef siyasi etiğine uygun olmayan davranışlar içerisinde.

ASIL OLAN GERÇEKLEŞTİRME İRADESİDİR: KHK olayında olduğu gibi, 'biz söyledik yaptılar' gibi söylem geliştiren sanki sorunları kendileri çözüyormuş gibi algı oluşturan söylemi oluşturmuşlardır ki bilmeleri gereken şudur, asıl olan gerçekleştirme iradesidir. O yüzden ne diyoruz? Onlar konuşur AK Parti yapar. Her şeyden önce, her şey biz yaşarken oldu, bizim hafızamızla alay etmesinler. 1950'lerin, 60,70, 80, 90'ların sorunları konuşulur ve 'böyle gelmiş böyle gider' psikolojisi oluşmuş durumdaydı. 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demesi ile birlikte bırakın 60, 70, 80, 90'ları biz 2015'in sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunları çözmüş ve bugünkü sorunları konuşur hale gelmiştir. AK Parti'nin kapasitesinin sonucudur. AK Parti, küresel ölçekte sorun çözen bir partidir.

BİRİLERİ YALANDAN SİYASET YAPACAĞINI SANIYORSA, ANADOLU'NUN DERİN İRFANINA ÇARPAR: Birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz bugün iktidar olmaya çalışıyorsunuz. Altılı masada bir araya geliyorsunuz. Bunu bile beceremiyorsunuz. Kurulduktan sonra iktidarda olmuş, 20 yıldır her türlü engellemelere rağmen devam edeni sevmeseniz bile saygı duymanız siyasi nezaketin gereğidir. Birileri yalandan siyaset yapacağını sanıyorsa, Anadolu'nun derin irfanına çarparlar.

ŞOV ARACI HALİNE GETİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde bir çalışma komisyonumuz kuruldu. Bu çerçevede biz, pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Biz CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik çözümleri şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.

200 VEKİL GELİRSE ÇALIŞMALARA İŞTİRAK EDERİZ GÜNDEMİMİZE ALIRIZ: 1 Ağustos'ta 200 vekil gelir ve Meclis'i çalıştıracak bir irade ortaya koyarsa ve Meclis çalışmaya başlarsa biz tabi ki Meclis'e saygımızdan dolayı çalışmalara iştirak ederiz. Biz Meclis'i çalıştırmaktan hiçbir zaman geri kalmadık. TBMM çalışmaya başladığında biz de gündemimizdeki konuları AK Parti Grubu olarak Meclis gündemine alırız.

Meclis Başkanlığı'nın toplantıya çağırmasına ilişkin soruya Ünal, "İttifak ortaklarına bile bilgi verme gereğini duymayan ve gruplar arası siyasi nezaketi bir kenara bırakarak sadece belli bir sağlık gibi hassas konu üzerinden siyasi şov yapmak amacının çok açık göründüğü ortada. Biz de MYK toplantımızla katılmama kararımızı aldık. Bunu da dün kamuoyuyla paylaştık" dedi.