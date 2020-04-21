TBMM Başkanı Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a cevap verdi. Şentop, "Genel başkanlara Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını, diğer parti başkanlarının da oturuma katılmamasını önerdiğimi söylüyor, ben hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, benim böyle bir yetkim de yok" dedi.



Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi. Şentop, TBMM'de özel gündemli oturum konusunda 23 Nisan'daki faaliyetlerle ilgili 'yapılacak yapılmayacak' gibi tuhaf bir tartışma gördüğünü söyleyerek, "Bu tabii bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bir kısmı da bunu çarpıtma gayreti içerisinde. Bu yeni verilmiş bir karar değil. 15 Nisan Çarşamba günü TBMM'nin ara vermesi ile ilgili karar alınırken AK Parti Grubunun önerisi olarak meclise getirilen bir husustur. 23 Nisan saat 14.00'te özel gündemle toplanması hususu grup önerisi genel kurulda oylanmıştır, kabul edilmiştir. 23 Nisan programımızı 15 Nisan akşamı milletvekillerimize gönderdik. Dolayısıyla 23 Nisan'da program olacak olmayacak hiç yaşanmamış bir tartışmadır. Kimsenin de aklından böyle bir şey geçmemiştir. Konuşulan husus şudur bugüne kadar önerilen tedbirlerle ilgili olarak başta milletvekillerimiz olmak üzere çalışan tüm arkadaşlarımızın büyük bir itina ve titizlik gösterdiğine şahit oldum ben ve onun olumlu neticesini de aldık. Bugüne kadar bizi üzecek bir vaka ile karşılamadık" ifadelerini kullandı.



Meclisin yoğun görüşmeler yaptığını belirten Şentop, "Ben bütün Avrupa parlamentolarını da inceledim. Parlamentolar resmen çalışıyor gözüküyor ama çok nadir toplantılar yapıyorlar ve çok acil meseleleri sadece görüşüyorlar. Dolayısıyla bu dönemde Mart ve Nisan aylarında dünyanın belki de en yoğun çalışan parlamentosu aynı zamanda TBMM. Bu çalışmalar yürütülürken önerilen tedbirlere riayet ederek bunu yaptık. Mesafeyi koruyarak daha az milletvekilinin katılımıyla ve maske kullanmak suretiyle yürütüldü. Bizim arzumuz 23 Nisan günü yapılacak toplantıda da bu önerilen tedbirlere riayet edilmesi ve bizi üzecek bir sağlık problemiyle karşılaşmamızı istemediğimiz içindi. Bu bakımdan şunu yeri gelmişken ifade edeyim geçtiğimiz Cuma günü de siyasi partilerimizin genel başkanları ile bir istişarede bulundum. Biraz önce belirttiğim hususları görüşmek üzere. 23 Nisan'da bu toplantı yapılacak, bu yapılacak toplantıda önerilen tedbirlere riayet için acaba nasıl bir şey olabilir. Benim ismimi de zikrederek ifade ettiği için Faik Öztrak, Tekirdağ Milletvekili, CHP sözcüsü. Aslında Meclis Başkanı olarak ben özellikle 23 Nisan haftasının küçük basit tartışmalarla geçirilmesini arzu etmediğim için bu tür tartışmalara girmek istemedim ancak doğrudan bana hitaben konuşmuş olduğu için de cevap vermeyi burada gerekli görüyorum. Genel başkanlara Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını diğer parti başkanlarının da oturuma katılmamasını önerdiğimi söylüyor, ben hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, benim böyle bir yetkim de yok. Şu anki mevcut milletvekilleri istedikleri zaman Meclise gelebilirler istedikleri zaman gelmeyebilirler. Bütün milletvekilleri ve milletvekilleri olan genel başkanların da takdirinde olan bir husustur bu. Benim kimseden bir talepte bulunmam veya onlara bir teklifte bulunmam söz konusu değil. Sadece az önce ifade ettiğim sağlıkla ilgili bu tablo karşısında sosyal mesafenin korunması, milletvekillerinin daha az sayıda katılımının sağlanması ile ilgili nasıl bir yol izlenebileceği partiler tarafından belli sayıda bir milletvekilinin sınırlı sayıda belirlenebilmesinin olabilirliliği bu arada genel başkanların katılmasının milletvekillerinin katılmasını zorunlu kılan bir etki olduğunu, belki bunun da düşünülebileceği şeklinde bir istişare ve değerlendirme görüşmesiydi. Bu görüşmenin kalkıp 'bir teklifte bulundu', 'genel başkanlara meclise gelmeyin' falan dedi gibi değerlendirmesini üzüntü ve esefle karşılıyorum" dedi.



Şentop şöyle devam etti:



"Önerilen tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetlere katıldıklarını ifade etti. Fakat genel başkanların katılıp katılmaması durumunda zaten onun cevap vermesini gerektirecek bir şey de değildi benim söylediğim. Bir görüş olarak değerlendirilebilir diye söylemiştim. Ona dair bana bir beyanı olmadı. Birleştirici bir gün olmasını düşündüğümüz 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde böyle var olmayan söylenmeyen bazı şeyler ki, iki kişi arasında geçmiş bir görüşmeden bahsediyorum. Bunu daha sonra dışarıda söyleyen arkadaşlar bu görüşmede bulunan arkadaşlar değiller. Burada bunları çarpıtarak kamuoyunda bir rahatsızlık, huzursuzluk tartışma çıkartmadan rahat edemeyen bir anlayışla karşı karşıya olduğumu görüyorum maalesef. ve çok tuhaf şekilde bana hitap ediyor Sayın Öztrak. 'Siz Meclisin başkanı mısınız, yoksa Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı mısınız' diyor. Bu şekilde bir takım soruları seven arkadaşlar var Meclis'te. Tabi bu tartışmaları biz de yapabiliriz, daha ağırını da söyleyebiliriz. Ama bu yaşadığımız ortamın 23 Nisan'ın arzu ettiğimiz atmosferine gölge düşürmek istemiyorum. Burada konuşurken siyasetçilerin, özellikle belli sorumluluk mevkiinde bulunanların doğru bilgiler üzerinden konuşması lazım. Aksi halde bilgileri yanlış olursa yanlış sonuçlara varıyorlar. Kasten bilgilerin çarpıtılması söz konusuysa çok daha vahim bir durum. Bunu hiçbir milletvekili arkadaşıma yakıştıramam." - ANKARA