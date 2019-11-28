Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti'de gerçekleştirilen 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansının ardından Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile bir araya geldi. İkili görüşme gerçekleştiren Şentop ve Guelleh, heyetler arası görüşmelere de katıldı.


TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşı Muhammed Ali Houmed ile de bir araya geldi. İkili önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili meselelerin ele alındığı görüşmede Şentop mevkidaşını, TBMM'nin 100. yılı kutlamaları için Ankara'ya davet etti. - CİBUTİ

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Cibuti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
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