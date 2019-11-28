TBMM Başkanı Şentop Cibuti'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Cibuti'de kendimizi evimizde, kardeşlerimizin, dostlarımızın arasında hissediyoruz. Uçaktan indiğimiz andan itibaren bu havayı hissettik." dedi.

Şentop, konakladığı otelde, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği tarafından burada yaşayan vatandaşlar ve Türk üniversitelerinden mezun Cibutililerin de katılımıyla verilen resepsiyona katıldı.

Selamlama konuşması yapan Şentop, yarın yapılacak 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılmak için Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed daveti üzerine buraya geldiğini belirtti.

"Türkiye'den size selamlar getirdim. Biliyorsunuz orada kardeşleriniz var." diyen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Türkiye'nin Afrika ülkelerine bakışının diğer ülkelerden çok farklı olduğunu dile getiren Şentop, "Aramızda biraz mesafe var. Dil farkı da var. Gerçi aramızda bu farkı aşanlar da bulunuyor. Türkiye'de okuyanlar bu işi çözmüşler. Eski tarihlere uzanan dostluğumuz var. Bunun ötesinde aynı dinin mensupları olarak kardeşliğimiz var. Aynı kültürü, medeniyeti yaşayan, benimseyen insanlar olarak sıkı bağlarımız bulunuyor." dedi.

"Yalnızca hava değil, insanların ilgisi de çok sıcak"

Şentop, "Cibuti'de kendimizi evimizde, kardeşlerimizin, dostlarımızın arasında hissediyoruz. Uçaktan indiğimiz andan itibaren bu havayı hissettik. Yalnızca hava sıcak değil insanların ilgisi, alakası, teveccühü de çok sıcak." diye konuştu.

"Türkiye'ye gelmeyenleri bekliyoruz, gelenleri de anılarını tazelemeleri için bir kez daha bekliyoruz." diyen Şentop, Türkiye'ye ziyarete gelecek olanları TBMM'ye de davet etti.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh'nin kendisini kabul edeceğini, Cibutili mevkidaşıyla bir araya geleceğini anlatan Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılan meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.

Şentop, 29 Kasım Cuma günü ise Türkiye tarafından yaptırılan 2. Abdülhamid Han Camisi ile Cibuti Dostluk Barajı'nın açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ile masaları tek tek dolaşarak katılımcılarla ayaküstü sohbet eden Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Resepsiyona katılan Cibuti-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Elmih, Meclis Başkanı Şentop'a hediye takdim etti. Şentop, Türk üniversitelerinden mezun Cibutililerle de fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna yemek verdi.