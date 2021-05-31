Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Houmed ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Houmed ile görüştü Açıklaması

31.05.2021 16:25
TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Houmed ile görüştü Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, küresel meselelerin ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini belirterek, "Bütün dünyadaki dost ve kardeşlerimize destek olabilmek için gayret sarf etmeye devam ediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, küresel meselelerin ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini belirterek, "Bütün dünyadaki dost ve kardeşlerimize destek olabilmek için gayret sarf etmeye devam ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile telefonla görüştü.

Houmed, görüşmede, Ankara'da TBMM faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğüne dair meslek içi eğitim almak istediklerini söyledi.

TBMM'nin deneyimlerinden kendi meclis çalışanlarının faydalanmasını; parlamenter faaliyetler, meclis işleyişi ve faaliyetleri konusunda eğitim almak istediklerini dile getiren Houmed, Şentop'a, İstanbul'da gerçekleştirilecek Filistin konulu İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına daveti için teşekkür etti ve toplantıya katılacağını bildirdi.

Houmed, "Filistin konusu hepimizi çok derinden etkileyen bir konu ve inşallah bu dünyadan ayrılmadan önce bu konuyu halletmiş ve çözmüş oluruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Türkiye ve Cibuti arasındaki ilişkilerin, parlamentolar arasında da çok iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

2019 yılında ikili ve çok taraflı platformlarda yüz yüze bir araya gelme ve istişare etme fırsatını birçok defa bulduklarını anımsatan Şentop, "Kovid-19 salgını nedeniyle temaslarımız maalesef akamete uğradı. Küresel salgının en yakın zamanda ortadan kalkmasını, parlamentolarımız ve halklarımız arasındaki karşılıklı ziyaretlerin eski günlere dönmesini temenni ediyorum." dedi.

Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkenizde 2021 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen seçimleri yakından takip ettik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı İsmail Omer Guelleh'in yüzde 97 gibi bir oy yüzdesiyle yeniden seçilmesini memnuniyetle karşıladık. Kendisini tebrik ediyorum.

Türkiye olarak, gerek küresel salgın gerek uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren, barış ve huzuru etkileyen hassas siyasi meselelerde kırılgan, ihtiyaç sahibi, mazlum ve mağdur kesimlere destek olma gayretlerimiz devam ediyor. Farklı coğrafyalarda bulunsak da insanlığın kaderinin bir olduğunu düşünüyoruz. Küresel meselelerin ancak uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğinden hareketle bütün dünyadaki dost ve kardeşlerimize destek olabilmek için gayret sarf etmeye devam ediyoruz.

Mübarek Ramazan ayında Filistin'de yaşanan mezalime hepimiz şahit olduk. Bu saldırıların bir an önce sona ermesi ve tekrarlanmaması için birçok diplomatik girişimde bulunduk. Bu görüşmemiz vesilesiyle İstanbul'da, tarih henüz netleşmedi ancak Meclis Başkanları seviyesinde İSİPAB Filistin Komitesi'ni toplayacağız. Söz konusu toplantıya sizin de iştirak etmenizden memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim."

Şentop, Cibuti Meclisi çalışanlarına, TBMM'de bir bilgi-tecrübe paylaşım programı tertiplenmesi için gerekli çalışmaların başlatılabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, DOST Partisi, Cibuti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Houmed ile görüştü Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı Televizyon programı sonlandırılan Alişan'dan dikkat çeken Bakan Soylu paylaşımı Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın

Son Dakika Haberleri
16:50 Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor
16:37 Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
16:27 Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar
16:19 Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
15:55 Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı
15:48 Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
15:47 Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
15:35 Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü
15:22 NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı
İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı         
16:52
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum         
16:36
Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:22
Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı         
15:56
Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor         
15:41
NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı         
15:22
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı         
14:41
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 16:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Houmed ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement