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TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:51 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü
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-Şentop'un konuşması
-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duası
-Açılışın yapılması
-Cuma namazı
-Görüntüler FTP'de
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