Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Şentop'un konuşması

-Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duası

-Açılışın yapılması

-Cuma namazı

-Görüntüler FTP'de


Mustafa Şentop, Cibuti, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:51 Kaynak: DHA
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