TBMM Başkanı Şentop Cibuti'ye geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti'ye geldi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini taşıyan özel uçak, saat 19.30'da Cibuti'ye indi.

TBMM Başkanı Şentop, Ambouli Havalimanı'nda Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Cibuti-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve üyeleri tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop ile TBMM Katip Üyesi, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili, Türkiye-Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Cibuti'ye geldi.

Meclis Başkanı Şentop, temasları kapsamında ilk olarak Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği tarafından burada yaşayan vatandaşlar ve Türk üniversitelerinden mezun Cibutililerin de katılımıyla verilecek resepsiyona katılacak.

Daha sonra Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna yemek verecek.

42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı

Şentop, yarın 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'nın

açılışında konuşacak.

Cibuti

Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, TBMM Başkanı Şentop'u kabul edecek.

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclisi'nde, Meclis Başkanı Hamed tarafından resmi törenle karşılanacak. Şentop ve Hamed, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

2. Abdülhamid Han Camisi'nin açılışı yapılacak

TBMM Başkanı Şentop, 29 Kasım Cuma günü Cibuti temaslarını tamamlayacak.

Şentop, Türkiye tarafından Cibuti'ye hibe olarak

yaptırılan 2. Abdülhamid Han Camisi'nin, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, hükümet üyeleri ve Cibuti

halkının katılımlarıyla açılışını gerçekleştirecek.

Şentop, Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla bölgenin önemli ve en büyük simge eser olma özelliğini taşıyan camide, cuma namazını kılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh'nin, "Ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duyma" isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen camide, aynı anda 6 bin kişi ibadet edebilecek.