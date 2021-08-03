TBMM Başkanı Şentop Çorlu Tarım Fuarı'nın açılışını yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 14. kez düzenlenen Çorlu Tarım Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Mevkii'nde yer alan fuar alanında Renkly Fuarcılık firması tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin açık alanda düzenlenen en büyük tarım fuarlarından biri olan Çorlu Tarım Teknolojileri Fuarı'nın açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Açılışta TBMM Başkanı Şentop, Vali Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ile Renkly Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Umut Güngör birer açılış konuşması gerçekleştirdi.

En yeni tarım teknolojilerinin çiftçilerle buluşturulduğu fuar 7 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. - TEKİRDAĞ