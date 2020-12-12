TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı İranlı yetkililerin kullandığı yakışıksız tutumu kınadı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı İranlı yetkililerin kullandığı yakışıksız tutumu kınadı
12.12.2020 21:59
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında bazı İranlı yetkililerin kullandığı "yakışıksız tutumu" kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında bazı İranlı yetkililerin kullandığı "yakışıksız tutumu" kınadı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran'a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez. Kendilerine karşı ambargo uygulayanlara gösteremedikleri tepkiyi Türkiye'ye yöneltenler iki ülke arasındaki ilişkilerin değerini anlayamayan haddini bilmezlerdir, yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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