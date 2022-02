TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , "Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayımlayacağım" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102'nci yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin son derece sınırlı yapıldığını belirten Şentop, " Sağlık Bakanlığı'nın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüleri göz önünde bulundurularak, bu yıl daha genişletilmiş şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Bu çerçevede milli iradenin tecelligahı TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılını ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerle kutlamayı planladık" dedi.

'ETKİNLİK KOMİTELERİ OLUŞTURDUK'Resmi törenlerin aynı şekilde gerçekleştirileceğini, kutlamalara yeni etkinlikler dahil edileceğini söyleyen Şentop, "Bu etkinliklerdeki temel hedefimiz; Türkiye 'nin her yerindeki ve ülkemiz dışındaki çocukların kutlamalara dahil edilmesidir. Sizlerden beklentimiz bu etkinliklerin duyurulmasını sağlayarak etkinliklere dahil olacak çocuk sayısının artmasına katkıda bulunmanızdır. Elbette biz bunun için etkinliklerde iş birliği yaptığımız bakanlıkların imkanlarını da kullanmayı, devreye sokmayı planlıyoruz. Her etkinlik için çalışma grupları ve etkinlik komiteleri oluşturduk. Etkinliklerimizin ilki 'Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları' etkinliği. Bu etkinlik çerçevesinde TBMM Genel Kurul'da, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edilecek. Ülkemizin geleceği çocuklarımızı Meclisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu. 'DÜNYA ÇOCUKLARI TBMM'DE'Mustafa Şentop, küresel salgın döneminde, birçok toplantı ve buluşmayı bilgisayar ekranlarından gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirtip, düzenlenecek etkinliklere ilişkin şunları kaydetti: "Dünya Çocukları TBMM'de etkinliği ile 23 Nisan kutlamalarında dünyanın her köşesinden gelip ülkemizde rengarenk bir bahar havası estirecek misafir çocuklarımızı özledik. İnşallah bu yıl kutlamalarımızda, tüm çocuklarımız bir araya gelerek, dünya barışının gelecekteki aktörleri olarak, TBMM Genel Kurulu'nda dünya kamuoyuna mesajlarını verecekler. Bu etkinlik çerçevesinde Türkiye'de bulunan başka ülke çocuklarını da Meclisimizde misafir edeceğiz. Bir diğer etkinliğimiz '23 Nisan Çocuk Şarkısı Yarışması' düzenliyoruz. Çocukların hep birlikte kolaylıkla ve keyifle söyledikleri 23 Nisan çocuk şarkıları arasına yeni şarkılar katılmasına aracılık etmek istedik. 'Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi' etkinliğimiz var. 23 Nisan haftasında TBMM bahçesini çocuk bahçesine dönüştürmeyi planlıyoruz. 'Türkiye'nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri' konulu yarışmamız var. Bu etkinlikte yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının düşünce ve duygu dünyalarındaki Türkiye'yi resimle anlatmaları ve bu sayede hem ülkemizle manevi bağlarını güçlendirmek için bir ortam oluşturulmasını hedeflemekteyiz. 'TBMM Kupası Satranç Turnuvası' etkinliğimiz başladı ve Türkiye genelinde devam etmekte. Bir diğer etkinliğimiz ise beni de fazlasıyla heyecanlandıran '23 Nisan Futbol Turnuvası: Mahallede Maç Var' etkinliği. Bildiğiniz gibi ben de çoğumuz gibi futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bu keyif çocukken mahallelerimizde sokak aralarında oynadığımız futbol maçlarından geliyor. Mahalle futbolunun masumiyet ve saflığının, keyif ve heyecanını bütün ülkemiz çocuklarına yaymak istiyoruz."'KENDİNİ BİLMEZLERİN YORUMLARI İNSANLIKLA BAĞDAŞMAZ' Meclis Başkanı Şentop, açıklamasının ardından HDP İstanbul Hüda Kaya 'nın Twitter 'daki hesabından yaptığı, daha sonra sildiği "Dilerim geçmiş olmasın" açıklamasının hatırlatılması üzerine, çok sayıda kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirtti. Şentop, "Siyasi partilerin genel başkanları geçmiş olsun dileklerini iletirken, herkes insani olarak yapılması gerekeni yaptı. Dünya liderleri aradı. Kendini bilmezlerin yorumları insanlıkla bağdaşmaz" diye konuştu.'ADAYLIK SORUNU YOK'

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin ise "Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üç değil iki kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Tartışmalar gereksiz. Yakın zamanda bu konuda bir makale yayımlayacağım" dedi.

- Ankara