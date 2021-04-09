TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözleri iade ediyoruz - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin " Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,