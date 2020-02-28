TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve...

6 saat önce

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

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TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve...

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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