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TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve...
6 saat önce
Meclis'in olağanüstü toplanması talebi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:36 Kaynak: AA
Meclis'in olağanüstü toplanması talebi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
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