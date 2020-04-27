TBMM Başkanı Şentop'dan '27 Nisan e-muhtıra' açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin açıklama yaparak, "Demokrasi tarihimizin en karanlık sayfaları, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleridir. Bunlardan biri de 27 Nisan 2007'de tarihe e-muhtıra olarak geçen müdahaledir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, 2007'deki '27 Nisan e-muhtırası'na ilişkin açıklamada bulundu. Şentop, "Demokrasi tarihimizin en karanlık sayfaları, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleridir. Bunlardan biri de 27 Nisan 2007'de tarihe e-muhtıra olarak geçen müdahaledir. Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak, siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur. Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır" dedi.

ANKARA,-