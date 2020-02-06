TBMM Başkanı Şentop'dan İlker Başbuğ'a cevap - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Madde ile ilgili değişiklik önergesi ile ilgili yapılıyor. Arkasından o önerge ile değiştirilen madde tekrar oylanıyor. Nihayetinde tümü üzerinde de bir oylama yapılıyor. Artık bu aşamadan sonra bu husus bir Parlamentonun bir kararı halini gelmiştir. Dolayısıyla burada buna yapılan itham artık o şahıslara yapılan değil aynı zamanda Parlamentoya yapılan itham oluyor" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, bir televizyon kanalında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına cevap verdi. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarına Şentop, "Şimdi tabi Sayın Başbuğ ifade ediyor, süreçle ilgili kanun değişikliği dediğimiz şey aslında iki düzenleme var, söz konusu olan. Birisi sivil kişilerin yani asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili düzenleme varken bu kaldırılıyor. Yani siviller askeri mahkemelerde yargılanmayacak bu konuda bir madde ihtası teklifi veriliyor. Diğeri ise o zaman ki düzenleme ceza kanununda ki 250. Madde var, o madde de bir kelime değişikliği aslında iki kelime tek kelimeye indiriliyor. 'Hali dahil' ifadesi 'halinde' ifadesine çevriliyor. Böylece askeri mahkemelerin genel ifade olarak söyleyeceğim görev alanına giren hususlar bile 250. Maddedeki özel yetkili mahkemelerin yargıladığı suçlar bakımından sivilde yargılanma getiriyor, asker şahıslar ilgili de yani genel kaba taslak düzenlemeler bunlar. Şimdi bunlar teklifte var, değişiklik teklifleriyle meclisten o günkü oylamada geçiyor. Tabi oylamayla ilgili kayıtlar var bizde Türkiye Büyük Millet Meclisinde televizyonu bunları kaydediyor o görüntüleri de ben izledim. O görüntülerde birinci husus yani sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmaması dahil düzenlemeyi farkı partilerden milletvekilleri de oy veriyorlar yani oy verdikleri kabul oy verdikleri görülüyor. Diğer düzenleme konusunda kamera açıları bakımından çok netlik yok ama şurada netlik var. Sonunda bu kanun bir bütün olarak maddelerin oylaması oluyor birde biliyorsunuz tümü üzerinde oylama yapılıyor. Buradaki oylamada da farklı partilerden arkadaşlarımızın kabul oyu verdikleri görülüyor. Açık bir şekilde görülüyor. Yani bunu tabi ilgili milletvekili arkadaşlarımız hani bu konuda hukuki çalışma yapacak olanlar bunu talep ettiler onlarla ilgili bir değerlendirme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Şentop, TBMM'de kanun tekliflerinin müzakere yapılarak değiştirildiğini aktararak, "Sonucunda bir oylama yapılıyor, madde ile ilgili değişiklik önergesi ile ilgili yapılıyor. Arkasından o önerge ile değiştirilen madde tekrar oylanıyor. Nihayetin de tümü üzerinde de bir oylama yapılıyor. Artık bu aşamadan sonra bu husus bir Parlamento'nun bir kararı halini gelmiştir. Dolayısıyla burada buna yapılan itham artık o şahıslara yapılan değil aynı zamanda Parlamento'ya yapılan itham oluyor" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA