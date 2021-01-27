TBMM Başkanı Şentop'dan "milletvekillerine aşı" açıklaması - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberleri yalanladı.

TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren aşı yapılacağına dair haberleri yalanladı. Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler külliyen uydurmadır, asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur, aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)