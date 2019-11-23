Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'dan "Öğretmenler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır.

TBMM Başkanı Şentop'dan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun değerli öğretmenlerim" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. TBMM Başkanı Şentop mesajında, "Her milletin olmazsa olmaz yapıtaşları arasında adalet, sağlık ve eğitim ilk sırada yer alır. Ama eğitim, kuşku yok ki diğer bütün alan ve disiplinlerdeki insanların da yetişme sürecindeki etkileri ve rolü sebebiyle tartışmasız bir noktada konumlanır ve bir adım öne çıkar. Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her halükarda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle yakından ilgilidir. Eğitim ordumuzun her neferinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin etkileyici ve şekillendirici rolü açıktır ve tartışılmaz değerdedir" ifadelerine yer verdi.


Şentop, "Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden; çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder; bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim. Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun değerli öğretmenlerim" dedi. - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:20 Kaynak: İHA
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