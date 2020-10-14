TBMM Başkanı Şentop: Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Şentop, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar" dedi.

ANKARA -