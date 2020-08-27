TBMM Başkanı Şentop: "Darbecilere Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Libyalı kardeşlerimizi hem darbecilere hem de istikrarı bozmaya gayret gösteren kukla devletlere, Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid el-Meshri ile İstanbul'daki TBMM Başkanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şentop, Türkiye'nin başından beri Libya'ya önce ateşkesin sağlanması, sonra iç barışın temin edilmesi yönünde kararlılıkla desteğini sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin uluslararası hukuka göre Libya'da mevcut hükümetle ilişkide olan ve ona destek veren tek devlet olduğunu vurgulayan Şentop, "BM'nin tanımış olduğu hükümetle, siyasi iktidarla Türkiye anlaşmalar yapmıştır. Türkiye'nin Libya'da bulunmasının sebebi de uluslararası hukuka göre bu anlaşmalardır. Libyalı kardeşlerimizi hem darbecilere hem de istikrarı bozmaya gayret gösteren kukla devletlere, taşeron devletlere Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bu konuda Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edecektir. Son günlerde Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Başbakan Serrac arasında ateşkes anlaşması olmuştur. Bunun kalıcı olması, hem Libya'nın toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğünün sağlanması açısından adım olmasını temenni ediyoruz. Darbeci Hafter'in bu konudaki tutumunun şüphelere yol açtığını da ifade etmek istiyorum. Buradan çağrımız Libya'da hukuka aykırı olarak, BM kararlarına aykırı olarak faaliyet gösteren çeşitli devletler Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere meşru hükümete saygı göstermelerini beklediğimizi tekrar ederiz. En kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda temennimizi tekrar ederiz" dedi.

"Türkiye her zaman Libya'da barıştan yana olduğunu gösterdi"

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid el-Meshri ise, "Libya'da meşru hükümetin destekçisi olarak büyük rol oynayan TBMM'nin daveti üzerine burada olmaktan mutluyuz. Trablus'a uygulanan ablukanın bertaraf edilmesi konusunda Türkiye büyük rol oynamıştır. Bu saldırılar tamamen sona ermiş değil ancak Türkiye'nin çabası sonucu iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin her zaman barıştan yana olduğunu, başka ülkelerin ise bunu istemediğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL