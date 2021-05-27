TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla

27.05.2021 13:21
TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Halkın hür iradesiyle seçtiği iktidarlara karşı dış mihrakların, askerlerin, atanmışların farklı kimlik ve suretlerde giriştiği darbelerin ülkeye verdiği zarar belki de gerçek bir savaştan daha fazladır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Halkın hür iradesiyle seçtiği iktidarlara karşı dış mihrakların, askerlerin, atanmışların farklı kimlik ve suretlerde giriştiği darbelerin ülkeye verdiği zarar belki de gerçek bir savaştan daha fazladır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de 'Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi'nin açılış törenine katıldı. Şentop, Gazi Meclis'in 101 yıllık tarihinin, aynı zamanda demokrasi mücadelesi tarihi olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz mayıs ayı, gurur duyacağımız hadiselere sahne olduğu kadar hüzünlenmemize sebep olan hadiselere de sahne olan bir ay. 14 Mayıs 1950'de demokrasiye geçmenin sevincini, heyecanını yaşamışken, 27 Mayıs 1960 günü demokrasimizin vesayet altına alınmasının ıstırabını yaşadık, yaşıyoruz. Bugün cumhuriyet tarihimizin inkıta ve utanç günü '27 Mayıs 1960' askeri darbesinin 61'inci yıl dönümü" dedi.

'UNUTTURMAMAK ELZEMDİR'Meclis Başkanı Şentop, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin demokrasiye verdiği zararı hafızalara kazıyarak, gençlere ve gelecek nesillere unutturmamanın elzem olduğunu vurguladı. Şentop, "Esasında hiç yaşanmamış olmasını temenni ettiğimiz; siyasi tarihimizden, milli hafızamızdan silmek istediğimiz bir olay ancak 'yok' demekle yok olmayacağını bildiğimiz bir olay. Sergiler, maşeri vicdana ait bazen güzel bazen de kötü hadiselerin canlılığını göz önüne sererek derin hafıza oluşumuna katkıda bulunan, tarihi makale ve kitapların kelimelerle anlattığını resimlerle fotoğraflarla karikatürlerle ya da farklı görsellerle özellikle gençlerimizin bilgi ve irfanını artırmak için yapılan değerli ve önemli çalışmalardır. Onlarca sayfada anlatmaya çalıştığınız bir duyguyu tek bir fotoğrafla ya da tek bir tabloyla daha etkili bir şekilde zihinlere kazırsınız ve o görüntü ömür boyunca asla unutulmaz" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ TARİHİ DARBELER TARİHİYDİ'Mustafa Şentop, Türkiye tarihinde yaşanan darbelere vurgu yaparak, şunları söyledi:  "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan döneme bakıldığında, üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye'nin demokrasi tarihi bir bakıma darbeler tarihiydi. Siyasal hayatımız neredeyse her 10 yılda bir halkın iradesine el koyma ve demokrasiyi sekteye uğratma girişimlerine tanık oldu. Halkın hür iradesiyle seçtiği iktidarlara karşı dış mihrakların, askerlerin, atanmışların farklı kimlik ve suretlerde giriştiği darbelerin ülkeye verdiği zarar belki de gerçek bir savaştan daha fazladır. Yaşanılan darbeler ve bunun sonucu oluşan vesayet düzeni ülkemizin kalkınmasının önünde yıllarca bir set olmuştur. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan darbe girişimleri; 12 Mart 1971'de bir kısım askerler tarafından verilen muhtıra 'planlı darbelerin anası' diyebileceğimiz 12 Eylül 1980 darbesiyle toplumun her kesiminden insanımıza uzun vadeli bedeller ödeten vakalar olarak tarihimizde ve hatırımızda yerini almış, menfi etkileriyse uzun süre devam etmiştir. 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırasını tecrübe etmek talihsizliğini yaşayan milletimiz en son ve en ağır bedelli darbe imtihanını 15 Temmuz 2016'da yaşamış; ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde aziz milletimiz darbecilere karşı meydanlara çıkarak iradesine sahip çıkmıştır."

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TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla
TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla
TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla
TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla

Mustafa Şentop, Türkiye, Mayıs, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Darbelerin ülkeye verdiği zarar savaştan daha fazla - Son Dakika


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