TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklaması) Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. AK Parti'li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu."