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TBMM Başkanı Şentop: "(Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklaması) AK Parti'li 29 milletvekili arasında...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklaması) Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:55 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklaması) Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. AK Parti'li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu."
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