TBMM Başkanı Şentop: "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için...
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TBMM Başkanı Şentop: "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:10 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler."
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