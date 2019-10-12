Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için...
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için...

TBMM Başkanı Şentop: "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için...

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "DEAŞ ve PKK'ya katılmış yabancı terörist savaşçıların durumu hepimiz için büyük bir sınama teşkil etmektedir. Bu büyük sorunla uğraşma işi sadece birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidirler."

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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