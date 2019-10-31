TBMM Başkanı Şentop: "Değişimin hızına yetişemediğimiz bir çağdayız"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:25 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (2)
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