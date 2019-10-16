TBMM Başkanı Şentop, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Badibanga ile...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Samy Badibanga ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:09 Kaynak: AA
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