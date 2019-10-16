Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Badibanga ile...
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Badibanga ile...

TBMM Başkanı Şentop, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Badibanga ile...

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Samy Badibanga ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Samy Badibanga ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Badibanga ile...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 19:07:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Senatosu Birinci Başkanvekili Badibanga ile...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]