TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde

31.10.2020 19:24
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazında incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazında incelemelerde bulundu. Şentop, 'İnşallah enkaz altında olduğu tahmin edilen vatandaşlarımız da sağ olarak çıkartmayı başarabiliriz. Dikkatli ve titizlikle çalışmalar devam ediyor' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Şentop, ilk olarak İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ne giderek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Ardından depremde yaşamını yitiren Ayşe Köse'nin cenaze törenine katıldı, yakınlarına baş sağlığı diledi. Daha sonra deprem nedeniyle çöken Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanlarına giden Şentop, yapılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.'DİKKATLİ VE TİTİZLİKLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR?Bakan Şentop deprem bölgesindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, acı afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Depreme ilişkin son rakamları açıklayan Şentop, 'Güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Şu ana kadar yaşamını yitiren kişi sayısı 26, 886 da yaralı var. 100'ün üzerinde vatandaşımız enkazlardan canlı olarak kurtarılmış. 19 yoğun bakımda tedavi gören ağır hastamız var. Aralarında taburcu olanlar da var. 9 enkazda çalışmalar devam ediyor. İnşallah enkaz altında olduğu tahmin edilen vatandaşlarımız da sağ olarak çıkartmayı başarabiliriz. Dikkatli ve titizlikle çalışmalar devam ediyor' dedi.'SABIRLA BEKLEYECEĞİZ?Depremin meydana geldiği andan itibaren ilgili bakanlıkların ve kurum ile kuruluşların teyakkuza geçtiğini belirten Şentop, 'Çalışmalar şuan koordinasyon içinde dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, milletimizin gönlü duaları burada. Mala gelen zararlar zaten telafi edilir. Bunda kimsenin bir endişesi olmasın. Ama canlarımızı enkaz altından kurtarmak mecburiyetindeyiz' diye konuştu.'BÖYLE BİR AFETLE KARŞILAŞMA DURUMU HEPİMİZ İÇİN VAR? Türkiye'deki fay hatlarının zaman zaman konuşulup tartışıldığını ancak yaşanan acı olaylardan sonra çok daha iyi idrak edildiğini ifade eden Şentop, 'Allah beterinden saklasın, korusun. Bu da tabi bir sonuç. Saati günü belli değil. Mutlaka karşılaşacağımız bir tablo. Bu gerçekliği bilerek hareket etmek mecburiyetindeyiz. Hem bu işlerle alakalı devletin yetkililerinden hem yerel yönetimlerden bu tür mekanlarda binalarda bulunan, bunları tercih eden, alan vatandaşlardan mimarından mühendisine kadar herkes bu işin farkında olmalıyız. Böyle bir afetle karşılaşma durumu hepimiz için var. Türkiye, hiç vakit geçirmeden ortaya çıkan olayın vermiş olduğu bilinçle harekete geçmek mecburiyetinde. Ben İzmir'e geçmiş olsun diyorum. İnşallah enkaz altından vatandaşlarımızı sağ salim kurtarırız' dedi.'TAM SAYI YARIN NETLEŞİR?

Enkaz altında kaç kişi olduğunu söyleyebilmenin mümkün olmadığını kaydeden TBMM Başkanı Şentop, 'Deprem gündüz vakti olduğu için sadece nüfusa kayıtlı insanlar üzerinden bir sayı vermek yanlış olur. Tam sayı yarına kadar netleşir' diye konuştu.


TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde
TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde

Mustafa Şentop, Türkiye, Deprem, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde - Son Dakika


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