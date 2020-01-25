TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesine gidiyor
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidecek.
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle il merkezinde incelemeler ve ziyaretlerde bulunacak.
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