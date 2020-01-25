TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesine gidiyor

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidecek.

TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesine gidiyor, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gidecek.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle il merkezinde incelemeler ve ziyaretlerde bulunacak.

Mustafa Şentop, Elazığ, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 22:03:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesine gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]