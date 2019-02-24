TBMM Başkanı Şentop Devir Teslim Töreninde Görevi Devraldı-2
1 saat önce
TBMM Başkanı Şentop devir teslim töreninde görevi devraldı-2(Tür: Ankara)
TBMM Başkanı Şentop devir teslim töreninde görevi devraldı-2
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:58 Kaynak: DHA
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