Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Devir Teslim Töreninde Görevi Devraldı-2

TBMM Başkanı Şentop Devir Teslim Töreninde Görevi Devraldı-2

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop devir teslim töreninde görevi devraldı-2(Tür: Ankara)

TBMM Başkanı Şentop devir teslim töreninde görevi devraldı-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:58 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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