TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Artık 100 yıl öncesinin Türkiye'si yok. Milletimizin gayretleriyle devletimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ekonomimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü." dedi.

Tekirdağ Şarköy Muhtarlar Derneğinin açılışına katılan Şentop, ardından Şarköy Belediyesini ziyaret etti.

Derneğin adına verdiği yemeğe de iştirak eden Şentop, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şentop, Türkiye'nin önemli bir tarihsel süreçten geçtiğini belirterek, şöyle künuştu:

"Milli Mücadele yıllarından milletimizin birlik beraberlik içindeki mücadelesiyle bugünlere geldik. O tarihlerden sonra bugüne geldiğimizde nüfusumuz 83 milyonu geçti. Böyle bir nüfus bereketi dünyada birçok ülkede yok. Ekonomik olarak şu anda dünyanın en büyük 17 ekonomisi arasındayız. 2023'de hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek. Bununla ilgili gayretler devam ediyor."

Türkiye'nin, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyanın çok önemli bir değişim geçirdiği bir zamandayız. Karşı karşıya kaldığımız sorunların hemen hemen tamamı 100 yıl öncesinin sorunları. Bugün Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, sınırlarımızdaki gelişmeler, Ege Denizi'ndeki gelişmeler bunların hepsi 100 yıl önce Lozan Müzakereleri sırasında masada olan tartışma konuları. 100 sene sonra yine aynı konuları konuşuyoruz. İsmet İnönü Lozan'dan dönerken bir gazeteciye verdiği beyanatta 'Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık' diyor. Türkiye'nin bütün sorunlarını hallettik çözdük demiyor, 100 yıl kazandırdık diyor. Ne demek 100 yıl kazandırdık. Zaman kazandırdık demek. Sorunları çözemedik ama bunları erteledik demek istiyor."

"Artık 100 yıl öncesinin Türkiye'si yok. Milletimizin gayretleriyle devletimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ekonomimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü." diyen Şentop, "Bu çerçevede Türkiye bu 100 yılı değerlendirerek yeniden kurulmaya çalışılan bu dünya düzeninde bölgesel iddialarını, dünya barışıyla ilgili iddialarını ortaya koyabilecek ve bunların arkasında mücadelesini sürdürebilecek imkanlara sahip." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi daha güçlü kılmak, Türkiye'yi iddia sahibi kılmak, bölgesel ve kültürel aktör haline getirmenin hedefinde olduklarını dile getiren Şentop, "Türkiye'yi bugüne kadar güçlü kılan husus içerde ne kadar büyük tartışmalar olsa da dışarıya karşı Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruyabilmesidir." diye konuştu.

Programın sonuna Şarköy Muhtarlar Derneği tarafından Şentop'a hediye takdim edildi.