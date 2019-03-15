Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Dini, Milleti, İnanışı Ne Olursa Olsun İnsani Değerlere Sahip Olan Her...

TBMM Başkanı Şentop: "Dini, Milleti, İnanışı Ne Olursa Olsun İnsani Değerlere Sahip Olan Her...

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan her kimsenin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır" -"Böylesi bir hadise karşısında sadece öfke duymak yetmez, sorumlular birkaç aşırı ve terör eğilimli kimseden ibaret olamaz.

TBMM Başkanı Şentop:
TBMM Başkanı Şentop: "Dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan her kimsenin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır"
-"Böylesi bir hadise karşısında sadece öfke duymak yetmez, sorumlular birkaç aşırı ve terör eğilimli kimseden ibaret olamaz. Sorumlular müslümanlara ve İslam dünyasına karşı nefreti körükleyen, yayan ve meşrulaştıran bazı batılı politikalar ve politikacılardır"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Politika
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