TBMM Başkanı Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti
1 saat önce
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kabülden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
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Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
Kabülden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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