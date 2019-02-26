Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kabul Etti

1 saat önce

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kabülden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Kabülden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:24 Kaynak: AA

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