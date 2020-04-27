TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a... - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a...
7 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.
TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır."
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27.04.2020 20:30:28. #1.13#
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