Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı
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TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR( DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı, tarihi İçkale'yi gezdi.

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR( DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı, tarihi İçkale'yi gezdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da Vali Hasan Basri Güzeloğlu, milletvekilleri  Mehmet Mehdi Eker ile Oya Eronat ve protokol üyelerince karşılandı. TBMM Başkanı Şentop, tarihi İçkale'yi gezip, buradaki tarihi yapılarla ilgili bilgi aldı. Emekli Fransızca Öğretmeni Mehmet Nurettin Medyelioğulları'nın tarihi İçkale'deki taş sergisini gezen Şentop, çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı. Valilik makamına geçen Şentop, Şeref Defteri'ni imzaladı.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
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