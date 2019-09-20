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Tbmm başkanı şentop, doğan güngör'ün cenaze törenine katıldı

9 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldıTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırşehir'de Konsey Araştırma A.Ş. Başkanı Nasuhi Güngör'ün vefat eden babası Doğan Güngör'ün (77) cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırşehir'de Konsey Araştırma A.Ş. Başkanı Nasuhi Güngör'ün vefat eden babası Doğan Güngör'ün (77) cenaze törenine katıldı.

Nasuhi Güngör'ün babası Doğan Güngör, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güngör için Kırşehir'in Mucur ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, ilçe protokolü ve aile yakınları katıldı. TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada, "Önemli olan salih amel ile gitmek. Biz onun hayatı sırasında yaptıklarıyla buna şahidiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Doğan Güngör'ün cenazesi, Çarşı Camii'nde ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra, omuzlarda cenaze aracına taşınarak, Yeniköy mezarlığında toprağa verildi.

Tbmm başkanı şentop, doğan güngör'ün cenaze törenine katıldı

Nasuhi Güngör, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:58 Kaynak: DHA
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