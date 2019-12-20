TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti - Son Dakika

2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dondurma kesmesinden detay

TBMM Başkanı Şentop'un dondurma ikram etmesi - Başkan Şentop dondurma kesti

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmeleri devam ederken birleşime ara vermesi üzerine AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri iktidar kulisinde yöreye ait dondurma, baklava, kuru tarhana ikramında bulundu. Şentop, burada kestiği Kahramanmaraş dondurmasından kulistekilere ikram etti.

Ayrıca AK Parti Erzincan milletvekilleri tulum peyniri ve lavaş ikramında bulunurken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de muhalefet kulisinde çiğ köfte dağıttı.