TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti

6 saat önce

2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dondurma kesmesinden detay TBMM Başkanı Şentop'un dondurma ikram etmesi - Başkan Şentop dondurma kestiÖte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmeleri devam ederken birleşime ara vermesi üzerine AK...

2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dondurma kesmesinden detay

TBMM Başkanı Şentop'un dondurma ikram etmesi - Başkan Şentop dondurma kesti

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmeleri devam ederken birleşime ara vermesi üzerine AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri iktidar kulisinde yöreye ait dondurma, baklava, kuru tarhana ikramında bulundu. Şentop, burada kestiği Kahramanmaraş dondurmasından kulistekilere ikram etti.

Ayrıca AK Parti Erzincan milletvekilleri tulum peyniri ve lavaş ikramında bulunurken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de muhalefet kulisinde çiğ köfte dağıttı.

TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti

Mustafa Şentop, Kahramanmaraş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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