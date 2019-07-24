TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı (1) - GÜMÜLCİNE
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Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen törenden görüntüler GÜMÜLCİNE - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:40 Kaynak: AA
Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen törenden görüntüler GÜMÜLCİNE - Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet
'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
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