Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı (1) - GÜMÜLCİNE
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TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı (1) - GÜMÜLCİNE

1 saat önce

Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen törenden görüntüler GÜMÜLCİNE - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr.

Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen törenden görüntüler GÜMÜLCİNE - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı (1) - GÜMÜLCİNE
Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:40 Kaynak: AA
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