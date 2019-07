TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan ziyaretinde İskeçe Müftülüğü ve Sünne Camisi ziyaretlerinin ardından, Gümülcine'ye geçerek Batı Trakya'daki Müslüman-Türk varlığının sembol ismi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 24'üncü anma törenineile DEB merkez binasındaki davete katıldı. Tören sonrası konuşma yapan Meclis Başkanı, "Türkiye Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının her zaman yanında oldu ve olmaya devam edecek" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya'daki Müslüman-Türk varlığının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 24'üncü anma töreni için gittiği Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de birçok ziyarette bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'daki temasları kapsamında, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi makamında ziyaret etti. Müftülüğe gelişinde kapıda çiçeklerle karşılanan Şentop, buradaki konuşmasında kendisinin de bir muhacir olduğunu, İskeçeli soydaşları ile beraber bulunmaktan duyduğunu mutluluğu vurguladı. Türkiye'nin Batı Trakya'daki Müslüman-Türk azınlığın meselelerini sürekli takip ettiğini belirten meclis başkanı, bu meseleleri Türkiye-Yunanistan arası ilişkilerde ve uluslararası arenada gündeme getirdiğini ifade etti.

İSKEÇE'DEKİ SÜNNE CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'daki temasları kapsamında İskeçe'de bulunan Sünne Camisi'nin ziyaret etti. Caminin imamı tarafından kapıda karşılanan Şentop, ziyaret sonrasında İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'den cami ile ilgili bilgi aldı. Cami çıkışında İskeçe'yi gezdiği sırada kendisinin de muhacir olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop'un bölgedeki Türkler ile samimi sohbeti kameralara yansıdı. Çarşıyı ve İskeçe sokaklarını gezen meclis başkanı meydandaki saat kulesinin önünde, kendisine eşlik eden yetkililerle hatıra fotoğrafı çekildi.

DR. SADIK AHMET'İN DUALARLA ANILDI Meclis Başkanı Şentop, İskeçe'nin ardından Gümülcine'ye geçerek programının en önemli ziyareti olan Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı. Yirmi dört yıl önce şüpheli bir araba kazasında vefat eden Dr. Sadık Ahmet'in kabri başındaki törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar edildi. Kabir ziyaretinin ardından açıklama yapan Şentop, "Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk azınlığının birlik ve beraberliğinin simgesi haline gelmiştir. Türkiye Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının her zaman yanında oldu ve olmaya devam edecek." dedi. "Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve sevgilerini getirdim." diyen Şentop, Türkiye'nin, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının her zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Şentop, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarının korunması ve durumlarının iyileştirilmesini uluslararası platformlarda Türkiye tarafından gündeme taşınmaya ve takip edilmeye çalışıldığını vurgulayarak. Ancak azınlık toplumunun da kendi meselelerini gerek siyasi düzlemde, gerekse uluslararası platformlarda gündeme getirmesi gerektiğini kaydeden Meclis Başkanı, bu kapsamda azınlık mensubu Türk milletvekilleriyle yakın iş birliğinin önemine işaret etti. Şentop "Haklarınızı meşruiyet çerçevesinde aramaya devam ediniz. Sorunlarınızı, uluslararası toplumdan beklentilerinizi TBMM Başkanlığı olarak uluslararası parlamenter platformlarda da gündeme getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Bu bakımdan soydaş milletvekilleriyle yakın temasta olmayı arzu ediyoruz ve buna dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Dr. Sadık Ahmet'in kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi'ne ziyaret TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aynı zamanda Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu olan Dr. Sadık Ahmet'in vefatını anma töreninin ardından DEB Partisi'nin Gümülcine'deki genel merkez binasını ziyaret etti. Parti binasında, Dr. Sadık Ahmet'in içinde hayatını kaybettiği arabasının yerleştirildiği anma köşesinin de ziyaret eden Şentop, yetkililerden otomobilin geçmişi ile ilgili bilgi aldı. Meclis Başkanı, DEB ziyaretinin ardından Dr. Sadık Ahmet'in ailesinin yemek davetine katıldı. Davet sonrası konuşma yapan Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek arzusu, bu coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, o büyük devletimizin bakiyesi olan beşeri unsurumuzun temel hak ve özgürlüklerine sahip, asgari refah seviyesinde eğitim ve din hürriyetiyle ilgili bütün haklarının teminat altına alındığı bir ortamın tesisidir" dedi. Şentop, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye'de yaşayan 82 milyon kardeşinizin kalbinin burayla beraber attığını her zaman aklının, fikrinin, zihninin sürekli burayla alakadar olduğunu bilmenizi isterim" diyerek Türkiye'nin bölgedeki Türk ve Müslüman azınlıklara desteğini vurguladı. TBMM Başkanı, tören sonrasında DEB yetkilileri ile fotoğraf çekiminin ardından kendisine yoğun ilgi gösteren Batı Trakya halkıyla tokalaşarak veda etti.

