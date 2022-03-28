TBMM Başkanı Şentop: "Dünya gerçekliklerini ıskalarsak üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir" - Son Dakika

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- TBMM Başkanı Şentop: "Dünya gerçekliklerini ıskalarsak üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir"

LYUBLYANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda yaptığı

konuşmada, "Ülkeleri, bölge ve dünya gerçekliklerini ıskalarsak üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Brdo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı. "Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü - Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma" başlıklı birinci oturumda konuşan Şentop, acil çözüm gerektiren

sorunlar karşısında önyargısız olunması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşadıklarımız, maruz kaldığımız acil çözüm gerektiren sorunlar süreci umarım hepimiz için başka ülkelere önyargısız, çifte standart olmaksızın, ülkesel ve bölgesel gerçeklikleri ıskalamadan bakmamıza vesile olur. Zira ülkeleri, bölge ve dünya gerçekliklerini ıskalarsak

üreteceğimiz politikalar etkisiz, faydasız, hatta gereksiz hale gelir. Oyundan düşeriz, oyun dışı kalırız" dedi.

Parlamentoların ihtisas ve denetim komisyonlarının güçlü bir iletişim ağı kurması gerektiğini belirten Şentop, "Parlamentolarımızın salgın koşullarında görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak uyum önlemlerini almak hepimiz için önemli bir sınama oldu. Hükümetlerin aldığı acil önlemlerin demokrasiye ve yasalara uygunluğunu bizi en çok meşgul eden konular arasında yer aldı. Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunlar üzerinde çalıştık. Dayanıklılık, hazırlıklı olma ve demokratik yönetişim acil durum politikalarımızın temelindeki unsurlar olmalıdır. Ancak, en önemli unsur şüphesiz acil durumlar karşısında çok kısa sürede, etkin önlemler almak ile demokratik yönetişimi sağlamak arasındaki hassas dengeyi bulmaktır" dedi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımının önemli olduğuna inandığını aktaran Şentop, "Özellikle yasama ve denetim faaliyetleri bakımından büyük bir rol oynayan parlamentolarımızın ihtisas ve denetim komisyonlarının güçlü bir iletişim ağı kurmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Ülkelerimiz arasında parlamenter diplomasinin tüm imkanlarından faydalanarak yakın iş birliği ve iletişimin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.