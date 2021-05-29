TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.

???????Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.