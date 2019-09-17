TBMM Başkanı Şentop dünya şampiyonu Kayaalp'i kutladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Rıza Kayaalp'i kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:48 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Rıza Kayaalp'i kutladı.
Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo finalinde Kübalı rakibini mağlup eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcumuz oldu. Milli güreşçimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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