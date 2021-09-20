Şentop: "Dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişiyor ama Türkiye'nin önemi değişmiyor" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İspanya'da Global International Relations Center'da (IE) yaptığı açıklamada, "Dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişiyor ama Türkiye'nin önemi değişmiyor" dedi. Şentop, ayrıca Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkesi değil ama en cömert ülkesi olduğunu söyledi.

İspanya'ya 27 yıl sonra Meclis Başkanı düzeyinde ilk ziyaretini gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Global International Relations Center'da farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ile IE'nin hocalarından ve öğrencilerinden oluşan grupla bir araya geldi. Şentop yaptığı açıklamada, "Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz. Türkiye'de en çok mülteciyi barındıran ülke" ifadelerini kullanarak, "Dünya şartları, paradigmalar, düşünceler değişiyor ama Türkiye'nin önemi değişmiyor" dedi.

"BİZDE 4 MİLYON GÖÇMEN VAR"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un "Bütün mültecileri biz mi alacağız, biraz da Türkiye alsın" açıklamasına değinen Şentop, "Bu yaklaşım realiteden uçuk, kopuk. Bunu söyleyecek olsak biz söyleriz. 100-200 tane göçmen alıyor, bizde 4 milyon göçmen var. Gerçekten kopuk bir açıklama" dedi.

"BEN BAŞKANLIK SİSTEMİNİN ESKİDEN BERİ SAVUNUCUSUYUM"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Şentop, "Parlamenter sistemde tek bir oy kullanıyorsunuz, yasama organını seçiyorsunuz. Hükümeti seçmiyorsunuz. Yasama organından hükümet bazen çıkıyor, bazen çıkamıyor. Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum. Sistem yeni değişti. 2018'den itibaren yürürlükte. Aynı siyasi aktörlerle yürürlüğe girdi. Eski siyasetin teamülleri hem siyasette hem bürokraside var. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu, 2023'ten sonra sistemin çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP, İSPANYA MECLİS BAŞKANI BATET İLE BİR ARAYA GELDİ

Şentop, programı kapsamında başkent Madrid'deki Meclis binasında İspanya Meclis Başkanı Meritxell Batet ile bir araya gelerek, Meclis şeref defterini imzaladı. Şentop deftere, "Türk ve İspanyol sıcakkanlılığı ve dostluğa değer veren özellikleri, evrensel ve demokratik değerlerimiz, stratejik ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır" ifadesini yazdı.

Şentop görüşmede yaptığı açıklamada, "İspanya'yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz. Türkiye'nin üye olmasıyla AB'nin güçleneceğini ve uluslararası planda etkin bir jeopolitik aktör olarak oynaması gereken rolü oynayabileceğini görmek gerekmektedir" dedi.

"BİZ PARLAMENTERLER OLARAK TARİHİ OLAYLAR KONUSUNDA HÜKÜM VEREMEYİZ"

Sözde Ermeni soykırımı iddialarına da değinen Şentop, "Sözde 'Ermeni soykırımı' iddiaları İspanya'da Meclis Genel Kurulu'na (2021) ve Dış İlişkiler Komisyonu'na (2020) iki karar tasarısı ile getirildi. Bu tasarılar Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Türkler ile Ermeniler arasında yaşanan 1915 olaylarının İspanya Parlamentosu'nda sözde (soykırım) olarak kabul edilmesiyle ilgilidir. Bu konuda ülkemizin yaklaşımı nettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu olaylar üzerinde akademik bir tartışmanın cereyan etmekte olduğunun altını çizmiştir. Biz parlamenterler olarak tarihi olaylar konusunda hüküm veremeyiz. Bu tarihçilerin işidir" dedi.

"AVRUPA İÇİNDE VE ÖTESİNDE TOPLUMSAL UYUMDA CİDDİ SIKINTILARIN BAŞ GÖSTERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Şentop, "Avrupa'da aşırı görüşlüler tarafından kullanılan söylemin dozunu arttırdığı ve İslamofobi'nin artması karşısında Avrupa içinde ve ötesinde toplumsal uyumda ciddi sıkıntıların baş gösterdiği görülmektedir. Bundan 16 yıl önce dönemin Başbakanı Zapatero ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tohumlarını attığı Medeniyetler İttifakı girişimi, bugün Birleşmiş Milletler'de Yüksek Temsilci Moratinos'un da deneyimi ve çabaları sayesinde işlevini sürdürmektedir. Bu girişime ve Medeniyetler İttifakı'nın temsil ettiği değerlere desteğimiz ve bağlılığımız tamdır. Eş sponsorlar olarak Sayın Moratinos'a görevinde gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Medeniyetler İttifakı'nın kuruluş yıldönümünde, yani 14 Temmuz günü, TBMM ve İspanya Parlamentosu olarak ortak bir açıklama yapmak ve girişime desteğimizi teyit etmenin anlamlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FETÖ okullarının faaliyetlerinin engellenmesi ve eğitim kurumlarının Türk Maarif Vakfı'na devri konusunda İspanya'nın desteğini bekliyoruz"

Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi/Senato Avrupa Birliği Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose'yi de kabul etti. Şentop kabulde, "FETÖ terör örgütüne finansman sağlamanın yanında, propaganda yapmasına imkan tanıyan FETÖ okullarının faaliyetlerinin engellenmesi ve eğitim kurumlarının Türk Maarif Vakfı'na devri konusunda İspanya'nın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile görüşerek, Senato Şeref Defteri'ni imzaladı. Şentop daha sonra İspanya Senato Binası'nı gezdi.

(İHA)