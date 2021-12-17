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TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında

17.12.2021 11:59
TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında

TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışındaTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünya 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir düzen arayışıyla karşı karşıya.

TBMM Başkanı Şentop: Dünya yeni düzen arayışında

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünya 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir düzen arayışıyla karşı karşıya. Sadece uluslararası ilişkilerde değil; genel olarak bütün alanlarda dünyanın yeniden çok esaslı ve sistematik arayışlar içerisinde olduğunu müşahede ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da otelde düzenlenen 'Şehadetinin 100'üncü yılında Said Halim Paşa Sempozyumu'na katıldı. 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Lozan Barış Anlaşması ile Türkiye'ye 100 yıl kazandırdıklarını söylediğini belirten Şentop, "Lozan'la meseleleri halletmiş, kapatmış, nihayete erdirmiş, hesabı görmüşüz' demiyor. Lehte aleyhte değerlendirmeler olabilir ama '100 yıl kazandırdık' diyor. Bu şu demek; geçici bir çözüm bulduk. Süre çok uzun olmasına rağmen kalıcı bir çözüm olmadığı ifade ediliyor. Rahmetli Erbakan hoca da Lozan'a 'Devre arası' derdi. Yaşadığımız olaylar çerçevesinde değerlendirdiğimizde, bitmeyen olayların, görülmeyen hesapların yeniden önümüzde olduğunu görüyoruz. 2'nci Dünya Savaşı, meselelere kalıcı çözümler getiremedi. Savaş sonrası kurulan düzen de bunu sağlayamadı. Dünya 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir düzen arayışıyla karşı karşıya. Sadece uluslararası ilişkilerde değil; genel olarak bütün alanlarda dünyanın yeniden çok esaslı ve sistematik arayışlar içerisinde olduğunu müşahede ediyoruz. 100 yıllar nedeniyle sadece anmalar yapmıyor, 100 yıl muhasebesi yapıyoruz" diye konuştu.

'OSMANLI İÇİN KAÇINILMAZ BİR SAVAŞTI'1'inci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin girmesi gerektiğine de vurgu yapan Şentop, "Osmanlı Devleti'nin kaçınamayacağı bir savaştı. Savaşa girerken de tarafını seçme imkanın da yoktu. Savaşa, Osmanlı Devleti'nin o dönemde büyük emperyalist güçlerin iştahlarını kabartan arazisinin imkanlarının yağmalanması için savaşa girildi. Savaşın, en büyük amacı buydu. Bu savaşta İngiltere'nin yanında yer alamazdı. İngiltere zaten bizim arazimizi dağıtmak, Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak isteyen, o amaçla savaşta bulunan bir ülkeydi. 1'inci Dünya Savaşı olmasaydı, gemilere bayrak takılmasaydı, savaşa girmezdik gibi bir değerlendirmeyi; o günün şartları açısından çok isabetli ve realist bulmuyorum. Savaş, Osmanlı Devleti bakımından kaçınılmaz bir savaştı. Böyle olmasa, başka bir şekilde savaşa bir yerinde girmek zorundaydı. Bu savaş aslında Osmanlı Devleti'ni bitirmek için başlatılan bir savaştı" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Said Halim Paşa'nın yaşadığı döneme ait farklı düşünceleri olduğunu belirterek, "Sadece günceli değerlendirip anlamaya, sonuçlar çıkarmaya çalışan bir yaklaşımla hareket ediyordu. Kendi döneminin soyut, idealist, gerçekleri göz ardı eden bir şekilde yaklaşan fikir adamlarından, düşünürlerinden farklı" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında
TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında
TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında
TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında

Said Halim Paşa, Osmanlı Devleti, Mustafa Şentop, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop Dünya yeni düzen arayışında - Son Dakika


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