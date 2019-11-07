Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması Toplantıdan detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Başkenti Meksiko'da, Meksika, Endonezya, G.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması

Toplantıdan detaylar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MEKSİKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Başkenti Meksiko'da, Meksika, Endonezya, G. Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği MİKTA ülkeleri Parlamento Başkanları zirvesine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop: Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası...

Mustafa Şentop, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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