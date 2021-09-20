TBMM BAŞKANI ŞENTOP İSPANYA TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Merıtxell Batet ile bir araya geldi. Şentop burada yaptığı konuşmada, İspanya Parlamentosu'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında son dönemde canlanan ilişkilerimizin parlamentolar arası boyutuna da ivme kazandırmak arzusundayız. Bu vesile ile beraberinizde bir heyetle sizi Türkiye'ye davet etmekten memnuniyet duyuyorum. İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler oldukça güçlü temellere dayanmaktadır. İspanya'yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz. Ayrıca NATO müttefikleri olmamız da bizi yaklaştıran bir diğer unsurdur. İspanya'nın stratejik hedeflerimizden biri olan AB üyeliğimize verdiği destek ve bu konudaki tutarlı ve ilkeli duruşunu takdirle karşılıyoruz" dedi.

'MEDENİYETLER İTTİFAKININ DEĞERLERİNE DESTEĞİMİZ TAMDIR'

TBMM Başkanı Şentop, İslamofobi'nin artması karşısında, Avrupa içinde ve ötesinde toplumsal uyumda ciddi sıkıntıların baş gösterdiğini vurgulayarak, "Bundan 16 yıl önce dönemin Başbakanı Zapatero ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tohumlarını attığı Medeniyetler İttifakı girişimi, bugün Birleşmiş Milletler'de Yüksek Temsilci Moratinos'un da deneyimi ve çabaları sayesinde işlevini sürdürmektedir. Bu girişime ve Medeniyetler İttifakı'nın temsil ettiği değerlere desteğimiz ve bağlılığımız tamdır. Eş sponsorlar olarak Sayın Moratinos'a görevinde gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şentop, Medeniyetler İttifakı'nın daha da güçlendirilmesi düşüncesinin Türkiye ve İspanya'nın gündeminde yer aldığını söyleyerek, "Bu kapsamda, Medeniyetler İttifakı'nın kuruluş yıl dönümünde, yani 14 Temmuz günü, TBMM ve İspanya Parlamentosu olarak ortak bir açıklama yapmak ve girişime desteğimizi teyit etmenin anlamlı olacağını düşünüyorum" dedi.

'BU TARİHÇİLERİN İŞİDİR'

Şentop, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ile düzensiz göç konusunda diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesinin daha da yararlı olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde parlamentolar arası ilişkilerimize hem ikili temaslar hem de çok taraflı forumlarda artan temas ve iş birliği yoluyla canlılık kazandırılmasının ikili ilişkilerimize derinlik ve kapsam katacağı düşüncesindeyim. Temsilciler Meclisinde biri Genel Kurul'a, diğeri Dış İlişkiler Komisyonu'na olmak üzere sunulan iki karar tasarısı bulunmaktadır. Bu tasarılar Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Türkler ile Ermeniler arasında yaşanan 1915 olaylarının İspanya Parlamentosu'nda sözde 'soykırım' olarak kabul edilmesiyle ilgilidir. Bu konuda ülkemizin yaklaşımı nettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu olaylar üzerinde akademik bir tartışmanın cereyan etmekte olduğunun altını çizmiştir. Biz parlamenterler olarak tarihi olaylar konusunda hüküm veremeyiz. Bu tarihçilerin işidir. Türkiye, kendi arşivleri ile Ermenistan ve üçüncü ülkelerdeki arşivlerde 1915 olayları konusunda araştırma yapılması için ortak tarih komisyonunun kurulmasını önermiştir. Söz konusu komisyonun bulguları, bahse konu trajik dönemin her iki tarafta daha iyi ve adil şekilde anlaşılabilmesini sağlayabilecek, Türkler ile Ermeniler arasındaki normalleşmeye katkıda bulunabilecektir. Böylelikle Türk ve Ermeni tarih anlatılarının 'adil bir hafıza' etrafında birbirine yakınlaşmasının yolu da açılabilir. Öte yandan, bu konuda parlamentolarda hüküm vermek iki halkı birbirine yaklaştırmak ve tarihten karşılıklı olarak dersler çıkarılması yerine, ilişkilerin kötüye gitmesinde çıkarları bulunan bazı çevrelere hizmet etmektedir."

'AB İÇİNDE KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞANDIĞINI GÖRÜYORUZ?

TBMM Başkanı Şentop, terörle mücadele eden iki ülke olarak bu alandaki iş birliklerini daha da arttırmanın yararına inandıklarını kaydederek, "Güvenliğimiz için önemli tehdit teşkil eden FETÖ ve PKK/YPG gibi örgütlere karşı ortak mücadelemizin devam edeceğine, İspanya'nın bu konudaki hassasiyetinin süreceğine inanıyoruz" dedi.

Şentop, Türkiye'nin üyesi olduğu güçlü bir AB'nin gerek Avrupa gerekse bölgenin güvenlik, istikrar ve refahı bakımından elzem olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin üye olmasıyla AB'nin güçleneceğini ve uluslararası planda etkin bir jeopolitik aktör olarak oynaması gereken rolü oynayabileceğini görmek gerekmektedir. Buna karşılık AB içerisinde farklı hesaplarla bu amaç konusunda bir zihin karışıklığı yaşandığını görüyoruz. İspanya, AB içerisinde tutarlı bir şekilde Türkiye'nin AB üyeliğinin önemini en iyi anlayan ve bu yönde üyelik sürecimize destek veren ülkeler arasında yer almış ve üyelik sürecimize dair ilkeli bir duruş sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, bu görüşmesinin ardından, İspanya Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti.