TBMM Başkanı Şentop: Dünyanın en cömert ülkesiyiz (3) - Son Dakika

İSPANYA SENATO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, dost ve müttefik İspanya halkının iradesini temsil eden İspanyol Senatosu'nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Senato Başkanı Gil'i 12 Temmuz 2021'de devraldığı görevi nedeniyle tebrik eden Şentop, "İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi ve güçlü temellere dayanmaktadır. İspanya'yı kadim bir dost ve stratejik ilişkilere sahip olduğumuz bir ortak olarak görüyoruz" dedi.