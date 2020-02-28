Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop: 'Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye... - Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop: "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir"
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:04 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir"
Son Dakika Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur Son dakika: NATO'dan ilk açıklama: Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı