TBMM Başkanı Şentop, dünyanın, İsrail'in devlet terörünü sessizce izlediğini kaydetti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in devlet terörünün, dünya tarafından sessizce izlendiğini belirtti.

???????Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in devlet terörünü, insanlık suçlarını, bebek ve çocukları katledişini dünyanın sessizce izlemesini, teessürle ve öfkeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şentop, paylaşımında Filistin'den çocuk ve kadınların fotoğraflarına da yer verdi.