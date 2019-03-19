TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Avrupa'da, Batı'da birçok politikacı, medya, yazar-çizer takımı İslam düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını körüklüyor, bu tür canilerin, katillerin, teröristlerin yetişmesine uygun zehirli bir iklimi oluşturuyorlar.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Avrupa'da, Batı'da birçok politikacı, medya, yazar-çizer takımı İslam düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını körüklüyor, bu tür canilerin, katillerin, teröristlerin yetişmesine uygun zehirli bir iklimi oluşturuyorlar." dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Keşan Devlet Hastanesinin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 195 yataklı hastanenin hem bölgeye hem de komşu ülkelerden şifa aramaya gelenlere hizmet verdiğini söyledi.



Son 17-18 yılda sağlık alanında, Türkiye'de bir zihniyet değişikliği gerçekleştiğini ifade eden Şentop, "20 sene öncesine kadar Türkiye'de sağlık hizmetleri, en sıkıntılı hizmet alanlarındandı. İnsanlarımız her zaman sağlıklı olmak için dua eder ama o dönemler, hasta olmamak için dua edilirdi, hastalanmaktan korkulurdu. Hastanelerde fiziki imkanlar, hijyen ortamları sıkıntılıydı, doktora ulaşmak zordu, doktora ulaştıktan sonra muayene olmak mümkün değildi, doktorların baktığı hasta sayısı fazlaydı, ilaca erişim zordu." diye konuştu.



Türkiye'nin sağlıkta hayal edilemeyecek bir noktaya eriştiğinin altını çizen Şentop, "Sağlıkla ilgili fiziki anlamda çok büyük iyileşme var. Öte taraftan, yatak sayımız arttı. Türkiye geneli 240 bin civarında hastanelerde yatağa sahibiz. Her hastanemizde modern cihazlar mevcut. Doktor ve sağlık çalışanımız sayısı arttı, 1 milyon 20 binin üzerinde." dedi.



TBMM Başkanı Şentop, artık Türkiye'nin tedavi olmak için gelenlerin olduğu bir ülke haline geldiğini vurguladı.



"Gelişim yurt dışında daha net görülüyor"



Türkiye'nin günlük tartışmaları içerisinde, ülkenin nereden nereye geldiğinin çok fark edilmediğini ancak yurt dışından bu gelişmenin çok net görüldüğü belirten Şentop, katıldığı yurt dışı temsillerinde bütün gözlerin Türkiye'de ve Türkiye'nin dünyadaki mazlum ülkelerde itibarlı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gözleri gibi baktıklarının görüldüğünü aktardı.



Türkiye'nin itibar kazanmasının herkesi sevindirmediğine, bazılarını ise rahatsız ettiğine işaret eden Mustafa Şentop, şunları kaydetti:



"Yeni Zelanda'da yaşanan katliam hadisesi, cuma namazı için camide bulunan Müslüman kardeşlerimize, bir gözü dönmüş katil, ırkçı, radikal Hristiyan, dinci katil saldırdı. İbadet için toplanan 50 kardeşimizi katletti, bir o kadar da yaralandı. Şahsen onları tanıdığını zannetmiyorum, özel bir intikam, bir mesele yok. Nedir mesele? Orada çok farklı tabiyette, millette insanlar var, makineli tüfekle tarıyor. Onları bir araya getiren katliama maruz kalmalarındaki ortak özellik nedir? Sadece Müslüman olmaları. Bu bir münferit hadise, gözü dönmüş bir manyak teröristin gerçekleştirdiği bir eylem değil, dünyada bu teröristin zihniyetine zemin hazırlayan bir kültürel iklim var.



Avrupa'da, Batı'da birçok politikacı, medya, köşe yazarı, yazar çizer takımı İslam düşmanlığını Müslüman düşmanlığını körüklüyor, bu tür canilerin, katillerin, teröristlerin yetişmesine uygun zehirli bir iklimi oluşturuyorlar. Şüphesiz herkes böyle değil, nitekim bunu takip ettiniz, bunun gibi olan Avusturalyalı bir senatör benzer şekilde bir açıklama yaptı, Avusturalyalı bir genç, senatöre yumurta atarak protestoda bulundu. Şüphesiz bu bakımdan dünya barışını hedefleyen, insan olması hasebiyle insanlara, inançlara saygı duyan geniş bir kitle de var. Ama öne çıkanlar politikada, medyada İslam, Müslüman, göçmen düşmanlığını, ırkçılığı körükleyen anlayışta olan insanlar, bunların dünya barışı için bir tehdit olduğunu görüyoruz. Ama esas değineceğim husus, bu sadece genel İslam, Müslüman düşmanlığının da ötesine taşıyor, bir Türkiye düşmanlığı, bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına da dönüşüyor."



"Güçlüyüz, daha fazla güçlü olmak zorundayız"



TBMM Başkanı Şentop, bu düşmanlıkları teröristin silahlarındaki yazılarda ve notlarından da, Türkiye'ye ayırdığı bölümde savurduğu tehditlerde görüldüğünü ifade etti.



Bu toprakların bin yıl evvel vatan kılındığını ifade eden Şentop, "Biz, bu topraklarda kimin gözü varsa o gözü çıkartmaktan tereddüt etmeyiz, bunu Çanakkale'de gösterdik." dedi.



Türkiye'nin tüm dünyada sulh olmasını istediğini, bunu sağlamanın ise güçlü Türkiye'den geçtiğini vurgulayan Şentop, "Hamdolsun güçlüyüz, ama daha fazla güçlü olmak zorundayız. Bu gücü geliştirmek ve muhafaza etmek için birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Ne zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmuşsak, ne zaman milli meselelerde ittifak etmişsek, karşımızda hiçbir gücün duramadığını tarihen görmüşüz, bugünlerde de görüyoruz." diye konuştu.



Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Şentop, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve diğer ilgililerle hastaneyi gezdi, hastaları ziyaret etti.

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